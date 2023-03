Vremea caldă și economiile moldovenilor eu redus consumul de gaze cu peste 31%

17:00

În acest an, creștinii ortodocși vor sărbători Paștele pe data de 16 aprilie. Tradițional, pe masa de sărbătoare a creștinilor se regăsește mielul. În acest context, am încercat să aflăm cât costă mielul în acest an. Pe rețele de socializare și la piață producătorii au început să publice anunțuri despre vânzarea de carne de miel.