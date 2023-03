SFS avertizează: Moldovenii primesc mesaje false despre datorii la Fisc

13:30

Denis Roabeș (The Motans) este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Dincolo de succesul său profesional, acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenera sa, Bianca Spermezan, iar cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată. Pe lângă succesul său profesional cu trupa The Motans și în calitate de jurat