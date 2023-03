Minutul lui Vasile Botnaru- Capra într-o barcă cu lupul și varza

08:50

Nu am ambiții de a ajunge președinte de țară. Am de finalizat proiecte municipale și să-mi respect angajamentul în raport cu locuitorii Chișinăului. Este declarația primarului Capitalei, Ion Ceban, făcută la o emisiune TV. Întrebat de moderator dacă o va susține pe Maia Sandu la viitorul scrutin parlamentar, Ceban a evitat să ofere un răspuns