VIDEO Doi moldoveni au luat-o la fugă, după ce au fost prinși că organizează migrație ilegală. Unul a încercat să mituiască poliția, ca să-și recupereze mașina

09:30

Deputata Doina Gherman a primit premiul Women of Courage Award 2022, decernat de Departamentul de Stat al SUA. De menționat că Gherman a fost desemnată câștigătoarea premiului în martie 2022. Pe 8 martie 2023 a avut loc cea de-a 17-a ceremonie anuală de decernare a Premiilor International Women of Courage Awards, la Washington. Anunțul a fost făcut […] The post „Este recunoașterea tuturor femeilor din Moldova”. Deputata Doina Gherman a primit oficial premiul Women of Courage Award 2022 appeared first on NewsMaker.