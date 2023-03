NM Espresso: cine a pregătit «atacul terorist» în stânga Nistrului, ce crede populația Moldovei despre Putin și Sandu și ce au în comun PAS și Dodon

18:30

Ce înseamnă să fii femeie în Moldova? Povestesc angajatele redacției NewsMaker. Toate frazele și ideile vin din realitatea cotidiană, cu care ne-am confruntat noi înșine și apropiații noștri nu o singură dată. Mariajul este inspirat din poezia Be a Lady Theo Said, interpretată de actrița Cynthia Nixon. Operator/montaj: Igor Cecan Scenariu: Olga Gnatcova În video […] The post (VIDEO) Rabdă. Femeilor din Moldova, în semn de solidaritate appeared first on NewsMaker.