Ion Chicu: SIS tace până când, dar Igor Grosu îmi cere toleranță. Ne vedem în instanță …

07:50

Potrivit Moldovagaz, conform situației la 22 februarie 2023 datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale furnizate in luna ianuarie curent s-a cifrat la 318,657 milioane lei, inclusiv 64,829 milioane lei la consumatori noncasnici, și 253,828 milioane lei la cei casnici. SA „Moldovagaz” informează consumatorii finali despre expirarea termenului limită de achitare a facturii de plată, emisă […] The post Moldovagaz: Încep deconectările. Datoria consumatorilor finali pentru gazele naturale s-a cifrat la 318,657 milioane lei first appeared on NEXTA.