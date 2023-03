MAEIE a organizat o dezbatere publică despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeană

23:50

Liderul partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban spune că la moment nu are ambiții de a ajunge președinte, pentru că are zeci de proiecte în capitale care trebuie să le ducă la bun sfârșit. Cel puțin asta a declarat în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4. Întrebat dacă o să o susțină pe […] Articolul Ion Ceban spune că nu are ambiții prezidențiale și nu a decis încă dacă va candida sau nu apare prima dată în DemocracyMD.