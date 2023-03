Ion Ceban, despre canoiștii de pe Bîc: Dacă porneau acum trei ani, precis luau o vâslă peste nas de la tot felul de balauri. Atunci nu puteai intra că era Jurassic Park

22:10

Un atacator a deschis joi seară focul în centrul orașului israelian Tel Aviv, într-un atac suspectat a fi terorist, rănind trei oameni înainte de a fi „neutralizat” de către poliție, spun oficiali citați de Reuters. Horrifying images of the shooting by a terrorist on innocent Israelis in the busy city center of Dezingoff in Tel … Articolul Atac armat în centrul orașului Tel Aviv. Trei oameni au fost răniți apare prima dată în BreakingNews.