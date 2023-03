VIDEO Ministrul Energiei: Spînu a fost numit ca să răspundă la întrebări. Nu am de gând să alerg prin studiouri

17:20

În acest an, creștinii ortodocși vor sărbători Paștele pe data de 16 aprilie. Tradițional, pe masa de sărbătoare se va regăsi și mielul. Bani.md a aflat cât vor trebui să scoată în acest an din buzunare moldovenii care vor carne de miel. Atât pe rețele de socializare, cât și la piață, producătorii au început să […] Articolul Sărbătorile pascale se apropie cu pași grăbiți! Cât costă carnea de miel în acest an apare prima dată în Realitatea.md.