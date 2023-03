Directorul adjunct al Autorității Aeronautice Civile – Air Moldova în prag de faliment, are datorii fabuloase

21:10

Novak Djokovic a fost eliminat vineri în semifinalele turneului ATP 500 de la Dubai de către Daniil Medvedev. Rusul va disputa finala cu compatriotul său, Andrey Rublev, notează eurosport.ro Principalul favorit la turneul de la Dubai, Novak Djokovic a fost eliminat în semifinale de către ocupantul locului 7 ATP, Daniil Medvedev. Rusul s-a impus cu ...