Inscripții cu numele localităților, montate în Vărzărești și Șendreni

Șase din zece adulți din Republica Moldova sunt supraponderali, ceea ce reprezintă aproape 64% din populație. O proporție semnificativ mai mare – circa 71% – este în rândul bărbaților, comparativ cu 57% – în rândul femeilor. Totodată, aproape un sfert din populație este obeză, fără diferențe semnificative din punct de...