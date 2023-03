VIDEO „Toți imediat în adăposturi!”. O nouă alertă aeriană falsă în regiunea transnistreană

14:20

Ministrul ucrainean al Apărării Alexei Reznikov a declarat că Kievul nu este implicat în sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică. Declarația vine la scurt timp după ce în presă au apărut informații că deterioarea conductelor a fost înfăptuită de un „grup pro-ucrainean". „Nu am fost noi", a declarat Reznikov, pentru The Telegraph, ca […]