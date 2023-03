Cum comentează premierul Recean ultimul raport al Curții de Conturi privind situația de la Moldovagaz

14:50

Briefing de presă susținut de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, cu ocazia împlinirii unui an de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE. ”În acest an am lucrat foarte mult cu instituțiile de stat. Am reușit să realizăm mai multe lucruri, am elaborat un plan de ... LIVE: Briefing de presă susținut de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, cu ocazia împlinirii unui an de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE The post LIVE: Briefing de presă susținut de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, cu ocazia împlinirii unui an de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE appeared first on Politik.