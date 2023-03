I-a dat viață pentru a doua oară : O mamă din Moldova a donat un rinichi fiului său pentru a-l salva

18:50

MAEIE continuă să-și consolideze capacitățile administrative și tehnice pentru a-şi îmbunătăţi eficienţa. În acest sens, Ministerul de Externe a recepționat astăzi un lot de echipamente IT din partea Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, reprezentat în țara noastră de către Francesca Bonell. Donația constă din calculatoare tip desktop, căști, telefoane, monitoare, imprimante, dar și alte dispozitive