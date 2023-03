Maestrul Nicolae Botgros dezvăluie ce salariu și ce pensie primește de la stat

19:00

În ediția de azi: – Organizația Femei pentru Femei a organizat un marș cu titlul ,,Femeile între pace și război". În acest an, tematica Festivalului și a Marșului aduce în vizor solidaritatea cu Ucraina și cu doamnele care sunt prinse între pace și război. – The New York Times a realizat profilul politic al președintei […]