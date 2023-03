„E regizat de Kremlin”. Reacția Kievului la presupusa tentativă de asasinare a lui Krasnoselski

11:50

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a comentat furtul calului său, dintr-un grajd din Cehia și despre care se vehicula că ar valora $18 000. Acesta a cerut „să nu se subestimeze valoarea armăsarului", afirmând că acesta valorează cel puțin $10 milioane. Kadîrov a sugerat că „subestimarea artificială" ar putea avea legătură cu unele mașinații financiare ale