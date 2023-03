Sondaj: Șansele Maiei Sandu de a obține al doilea mandat de președinte au crescut, iar ale lui Ceban – au scăzut

09:30

Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei a înregistrat, pe 7 martie, primii doi candidați în cursa pentru alegerile bașcanului. Este vorba desre actualul și fostul membru al Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Nicolae Dudoglo și Grigori Uzun. Potrivit CEC, Dudoglo a strâns 1.986 de semnături, dintre care 233 au fost declarate nevalide. Uzun, la rândul său, […] The post CEC a înregistrat primii doi candidați la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei appeared first on NewsMaker.