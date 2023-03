Carburanții se scumpesc! Care va fii prețul benzinei și motorinei vineri, 10 martie

12:30

Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) ar urma să fie reformate în două etape, spune ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, notează TV8. Potrivit acesteia, Procuratura Anticorupție ar urma să se ocupe de cazurile pe corupția mare, iar pe corupția sistemică – CNA. Totodată, pe corupția mică ar urma să se concentreze procuraturile teritoriale. „Au ... Ministrul Justiției Veronica Mihailov-Moraru deschide parantezele – Ce se va întâmpla cu atribuțiile CNA și a Procuraturii Anticorupție The post Ministrul Justiției Veronica Mihailov-Moraru deschide parantezele – Ce se va întâmpla cu atribuțiile CNA și a Procuraturii Anticorupție appeared first on Politik.