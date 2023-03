Moldovenii și-au schimbat părerea despre vina lui Putin în războiul din Ucraina? Sondaj

18:40

Un armăsar din Cehia, care i-ar aparține liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost furat. Calul se afla sub sancțiuni încă din anul 2014, scrie BBC. Poliția cehă a raportat furtul unui armăsar de 16 ani, care valorează aproximativ 400.000 de coroane (18.000 USD), dintr-un grajd din localitatea Krabcice. Potrivit oamenilor legii, calul avea în frunte […]