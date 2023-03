Josep Borrrell le cere țărilor UE să trimită Kievului cât mai rapid munițiile promise: „Ucrainenii au nevoie de ele acum”

16:30

Secretarul general al NATO: Este încă neclar cine a sabotat gazoductele Nord Stream Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a menționat că nu există un autor identificat al sabotării gazoductelor Nord Stream 1 şi 2 la Marea Baltică, în septembrie, după ce cotidianul american The New York Times (NYT) a dezvăluit că la originea sabotajului se află un ”grup proucrainean”, potrivit spionajului american, relatează CNN și News.ro. „Noi nu am fost în măsură să stabilim cine se află în spatele (sa...