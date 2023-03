Alertă de călătorie în Italia și Belgia. Atenționare pentru turiști

11:10

Un bebeluș de un an și șapte luni a fost găsit fără suflare de părinții săi, după ce a înghițit droguri. Tragedia a avut loc în timp ce familia se afla în vacanță în Miami, potrivit The Sun. Mama a fost cea care a descoperit micuța fără suflare, cu fața învinețită. Speriată, aceasta a alertat autoritățile.