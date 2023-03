”Costă nu mai puțin de $10 mln”. Kadîrov a cerut să nu se subestimeze valoarea armăsarului, care i-a fost furat

11:50

Cabinetul de miniștri a operat, în cadrul ședinței din 7 martie, mai multe demisii și numiri în funcție. Sunt vizați angajați diplomatici, secretari de stat, dar și angajați ai Cancelariei de Stat. Astfel, potrivit deciziei Guvernului, fostul membru al Comisiei Electorale Centrale și actualul consilier al președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Sergiu Gurduza, a fost numit […] The post Ministerul Finanțelor și MAI are noi secretari de stat. Cine sunt aceștia appeared first on NewsMaker.