Războiul lui Putin în Ucraina pune în pericol statutul de mare putere al Rusiei

Centrala nucleară Zaporojie, care se află sub ocupaţie de un an, nu mai produce electricitate, iar în prezent este doar bază militară pentru trupele ruse, afirmă primarul exilat al oraşului Energodar. Centrala este ocupată din 4 martie 2022. „În acest an de ocupaţie, a transformat cea mai mare centrală nucleară a Europei în bază militară", a afirmat Dmitro Orlov. El a precizat că ruşii ştiu că armata ucraineană nu va trage asupra centralei, pentru a evita un accident. În prezent, în centrală şi în Energodar se află cel puţin 1000 de militari ruşi. Numărul angajaţilor centralei a scăzut, după startul