Bancherul austriac Alexander Picker – noul președinte al Moldindconbank

12:30

Maib anunță despre două distincții importante, acordate în cadrul evenimentului „Visa Date 2023”: On the way to the summit este înalta apreciere Visa oferită echipei maib pentru lansarea maib alto, primul serviciu bancar de clasă premium din Republica Moldova, ce oferă clienților abordare individuală în deservire, nivel deosebit de confort, timp și management financiar eficient, și New segment...