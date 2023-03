„Astăzi este o zi neagră pentru democrația georgiană.” Mii de persoane s-au adunat în fața clădirii parlamentului din Georgia pentru a protesta

15:30

În februarie anul trecut, am publicat articolul „15 primăveri ale Anastasiei". Așa ați cunoscut-o pe Nastea, condamnata de la Rusca care a primit o sentință de 15 ani și jumătate pentru proxenetism și trafic de copii. În acel articol v-am relatat detaliat, cu dovezi, toate nedreptățile la care a fost supusă, cum a ajuns să fie tratată ca infractoare, statutul de victimă fiind în repetate rânduri ignorat. Datorită vouă, distribuirilor, și a comentariilor voastre, articolul a ajuns să fie citit de mii de oameni. Nastea a primit câteva vești bune și a început din nou să creadă că viața ei poate fi, dacă nu mai frumoasă, atunci cel puțin la fel ca Ekaterinburgul din amintirile ei. Dar așteptarea se întinde, se întinde atât de mult încât libertatea de la capătul ei abia de se vede. În textul ce urmează am decis să vă povestesc ce s-a întâmplat în viața Nastei la un an de la publicarea articolului, ce nu s-a schimbat în țară, când și cum Nastea ar putea sau nu ieși la libertate. Pe lângă asta, în text e multă speranță naivă, speranță pe care o găsiți la final, așa cum le stă în fire tuturor speranțelor.