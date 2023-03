Calul lui Ramzan Kadîrov, în valoare de $18 000, a fost furat din Cehia. Armăsarul se afla sub sancțiuni

18:50

Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că îi pare rău că poporul rus, care are un potențial enorm, a ajuns să fie guvernat de un individ ca Vladimir Putin. Declarația a fost făcută în cadrul ediției, din 6 martie, a emisiunii „La 360 de grade”, de la Radio Moldova. „Mie îmi pare rău pentru poporul rus […] The post Igor Grosu: „Mie îmi pare rău că poporul rus a ajuns să fie guvernat de indivizi ca Putin” appeared first on NewsMaker.