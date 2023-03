Ceban scoate chișinăuienii la făcut curățenie în parcuri, scuaruri și curțile blocurilor

17:10

Procuratura Generală a Rusiei a declarat indezirabilă activitatea ONG-ului Transparency International pe teritoriul țării, transmite BBC Russian. În Rusia, binecunoscuta organizație internațională, specializată în combaterea corupției, activează sub numele de Transparency International-R. Încă din aprilie 2015, Ministerul rus al Justiției a adăugat Transparency International-R, o organizație non-profit autonomă, în registrul organizațiilor non-profit care îndeplinesc funcțiile