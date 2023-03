Focar de pestă porcină într-un sat din raionul Edineț. Precizările ANSA

15:40

Vladimir Golovatiuc, fost deputat al PSRM și fost ambasador al Republicii Moldova în Rusia, a devenit consilierul vicepreședintelui Parlamentului Vlad Batrîncea. Golovatiuc lucrează alături de alți trei consilieri ai vicespeakerului Vlad Batrîncea: Ala-Ursu Antoci (fostă șefă a Consiliului Audiovizualului); Nichita Țurcan, fost deputat PSRM Valeria Gamarț. Șefa de cabinet a lui Batrîncea este Hristina Railean.