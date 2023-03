Circa 3 700 de cazuri de infectare cu COVID-19 s-au înregistrat în ultima săptămână

14:20

Augmentarea umană, procesul de îmbunătățire a corpului omului cu ajutorul unor componente robotice, ar putea deveni o realitate curând, spun cercetătorii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cui nu i-ar prinde bine o mână în plus uneori? Tamar Makin, profesor de neuroștiințe cognitive la Universitatea Cambridge, spune, pentru The Guardian, că poate fi o metodă de … Articolul Cercetător: Ce este augmentarea umană și cum am putea ajunge să avem trei mâini apare prima dată în ZUGO.