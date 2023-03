Elevii încep vacanța de primăvară

09:00

După o ceartă publică, opoziţia din Turcia, formată din şase partide, l-a ales pe Kemal Kilicdaroglu pentru a fi candidatul său unic la alegerile prezidenţiale din 14 mai, însă unii spun că economistul în vîrstă de 74 de ani nu are carisma necesară pentru a-l putea detrona pe actualul preşedinte Recep Tayyip Erdogan, care domină politica ţării de două decenii, relatează The Guardian.Lider de c