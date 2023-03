Cele mai mari cutremure înregistrate în Europa. Un puternic seism a fost în Italia şi a ucis peste 100.000 de persoane

14:20

Socialistul Vlad Bătrîncea a fost întreba la protestul din fața Curții Constituționale dacă are cetățenia României. Deputatul a negat, menționând că se regăsește doar în Republica Moldova. „Aici m-am născut, aici mă regăsesc și cred că aici am să fiu petrecut pe ultimul drum", a răspuns Bătrîncea. Întrebat dacă este corectă sintagma „limbă română" sau […]