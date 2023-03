Ce va face după ce încheie activitatea de Bașcan? Irina Vlah: „Trebuie să lucrăm pentru vremuri bune…”

09:30

Șeful diplomației Republicii Moldova Nicu Popescu a avut o întrevedere cu ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene acreditați la Chișinău, în contextul împlinirii unui an de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE, informează TRIBUNA. „În debutul discuției am trecut în revistă principalele realizări din ultimul an ale țării noastre și le-am […]