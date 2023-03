În Herson, poliția a salvat un câine care a reușit să supraviețuiască unui bombardament. Cele mai importante evenimente din a 376-a zi de război

10:30

În perioada 4-25 martie 2023, la Casa Zemstvei are loc expoziția de artă vizuală Maidanul Culturii, complementare programului de film Ukraine Uncut, organizat în cadrul Lunii Ucrainei în Europa. Elementul-cheie al expoziției sunt emoțiile, cel puțin pentru mine au fost. Am vizitat galeria unde am realizat niște fotografii, de asemenea, cum am părăsit-o, în drum spre casă, am scris despre emoțiile trăite în cadrul acesteia. În continuare vă îndemn să citiți ce a ieșit.