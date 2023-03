Deputatul PAS Vasile Șoimaru, despre mercenarii lui Șor, instruiți în Turcia: Vă promit că acest lucru nu va dura mult timp

15:50

Ce a spus Erik ten Hag, după ce Manchester United a fost umilită de Liverpool, 0-7 Manchester United a suferit una dintre cele mai mari umilințe din istoria clubului, chiar în ”casa” rivalei Liverpool, unde a pierdut 0-7. La finalul confruntării, antrenorul Erik ten Hag a avut un discurs dur, fără menajamente pentru jucători. ”Cred că am făcut o primă repriză decentă. A fost o greșeală de organizare chiar înainte de pauză. În repriza a doua, pur și simplu nu am fost noi. Nu am jucat la standarde...