VIDEO // Bătaie între deputaţi în Parlamentul Georgiei, din cauza unei legi de inspiraţie rusă

Oraşul Bahmut din estul Ucrainei are o importanţă mai mult simbolică decât operaţională şi căderea acestuia în mâinile forţelor ruse nu înseamnă neapărat că Moscova îşi recapătă elanul în efortul său de război de peste un an, a declarat luni secretarul american al apărării, Lloyd Austin, citat de Digi24. „Cred că are o valoare mai mult simbolică decât una strategică şi operaţională”, a afirmat Austin într-o declaraţie făcută presei în cursul vizitei pe care o efectuează în prezent în Iordania, a...