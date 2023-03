În luna mai, la Chișinăul va fi inaugurată o nouă ambasadă. Grosu: Vom fortifica parteneriatele sectoriale

10:40

Cadavrul unui bebeluș, de doar 8 luni, a fost recuperat de sub ruinele unui bloc de locuit din Zaporojie, în urma atacului cu rachete de la începutul săptămânii. Informația a fos confirmată, pe 5 martie, de către Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Totodată, sursa menționează că bilanțul morților, în urma atacului, […]