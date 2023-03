O nouă ședință în dosarul fraudei bancare în care este vizat Plahotniuc, amânată. Care este cauza

12:20

Facebook și Instagram au anunțat Take It Down, o nouă platformă concepută pentru a împiedica în mod proactiv răspândirea online a imaginilor intime ale tinerilor. Sprijinită de Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați și cele două rețele sociale (ambele deținute de Meta), Take It Down este o platformă gratuită … Articolul Cum încearcă Facebook și Instagram să ne țină în siguranță pe internet: Ce se întâmplă cu fotografiile