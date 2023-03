FOTO, VIDEO „Decizie luată la Selsovet”. BCS protestează la Curtea Constituțională împotriva limbii române

06:20

Comicul american Chris Rock a ripostat sâmbătă într-un număr de stand-up difuzat pe platforma Netflix, la un an după ce a fost pălmuit de Will Smith în faţa a milioane de telespectatori. În martie 2022, Smith a urcat pe scena galei premiilor Oscar şi l-a pălmuit pe Rock după ce acesta a făcut o glumă deplasată la