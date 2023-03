Sănătatea mintală contează. Tu cum previi dezechilibrul nervos?

08:50

Unele substantive neutre, cum sunt caiet, creion, măr, scaun etc., primesc la plural desinenţa „e”, altele, desinenţa „uri” – laptop, pat, stilou etc. –, iar un număr mai mic oscilează între cele două desinenţe: piedestal – piedestaluri/piedestale, nivel – niveluri/nivele etc. Pentru a afla formele corecte de plural ale substantivelor, verificăm în DOOM. Ar fi …