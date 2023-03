Ministerul Finanțelor a anunțat prioritățile politicii fiscale pentru anul 2024

14:50

Echipa de juriști a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) atenționează ministrul Justiției asupra consecințelor politice și juridice nefaste ce pot interveni, urmare a continuării politicii distructive a lui Sergiu Litvinenco pe domeniul Justiției. Urmărind cu atenție acțiunile noului ministru al Justiției, fost secretar de stat la Ministerul Justiției sub conducerea Olesei Stamate și ulterior […] The post ULTIMA ORĂ: PDCM se adresează CSM-ului pentru a revizui hotărârile adoptate cu participarea Ministrului Justiției first appeared on NEXTA.