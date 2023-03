(foto) Balul de sânge. Impresiile unei tinere din Moldova care s-a filmat în serialul „Wednesday” de pe Netflix

22:45

În acest an, Republica Moldova va fi prezentată la Eurovision de către Pasha Parfeni cu piesa „Soarele și luna". E de menționat că Pasha Parfeni merge pentru a doua oară la acest concurs din partea țării noastre. El ne-a reprezentat țara și în anul 2012 cu piesa „Lăutar", clasându-se pe locul 11.