Olena Zelenski: În Ucraina sunt investigate 171 cazuri de abuz sexual, comise de militarii ruși

13:30

Moldindconbank a obținut rezultate marcante în anul 2022, iar performanțele sale, care îi confirmă poziția de lider în multe segmente ale pieței bancare, se datorează transformărilor inițiate acum un an și jumătate. O spune președintele Consiliului Moldindconbank, Herbert Stepic, un expert notoriu, considerat arhitect al dezvoltării sistemului bancar în Europa Centrală și de Est. „Moldindconbank […] The post Președintele Consiliului Moldindconbank: Am ajutat 7 mii de familii să-și finanțeze achiziția caselor appeared first on NewsMaker.