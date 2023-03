VIDEO E momentul pentru UE! Geoană: Trebuie să le fie mai puţin frică, pentru că Rusia abia se descurcă cu Ucraina

09:50

Pentru Artiom Livadari, 8 aprilie va fi cel mai dificil test din cariera sa. Acesta va trebui să concureze într-un Grand Prix din divizia Welterweight. În lupta care urmează, i se va opune reprezentantul României, Anghel Cardos, al cărui palmares este destul de impresionant, 51 de victorii, 24 de înfrângeri și 1 egal. Are 35