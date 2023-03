Cadavrul unui bebeluș de 8 luni a fost recuperat de sub ruinele unui bloc de locuit din Zaporojie

13:20

Europarlamentarul român Corina Creţu a declarat că a depus din nou actele pentru a obţine cetăţenia Republicii Moldova. Este a doua oară când europarlamentara încearcă să obţină cetăţenia. Ea a spus că este o decizie luată în memoria bunicilor săi, refugiaţi din Basarabia în România. „Am depus prima oară actele pentru obţinerea cetăţeniei Republicii Moldova la […]