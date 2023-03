Cele mai ciudate reguli de circulație din lume

10:00

Guvern nou, "transparență" veche…, constată Ion Chicu, după ce anterior ne informa că pentru a apăra în instanță deciziile Comisiei "pre-vetting", creată de Litvinenco pentru a subordona puterea judecătorească Maiei Sandu și grupării sale, autoritățile au contractat o companie de avocatură, plătită cu bani mari din bugetul de stat, susține ex prim-ministrul Ion Chicu. Potrivit […]