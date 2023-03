Marea Britanie și criza costului vieții: Numărul copiilor aflați în sărăcie alimentară aproape că s-a dublat într-un an

Marea Britanie și criza costului vieții: Numărul copiilor aflați în sărăcie alimentară aproape că s-a dublat într-un an Numărul copiilor din Marea Britanie care trăiesc în sărăcie alimentară aproape s-a dublat în ultimul an, ajungând la aproape 4 milioane, arată noile date, ceea ce sporește presiunea asupra miniștrilor pentru a extinde furnizarea de mese școlare gratuite pentru familiile aflate în dificultate, arată The Guardian. Potrivit think-tank-ului Food Foundation, una din cinci (22%) dint...

