Un autocar care transporta zeci de copii s-a prăbușit în Franța

21:10

Prețul gazelor în Europa scade continuu şi a coborât deja sub 500 de dolari per mia de metri cubi – prima dată după 23 august 2021. Asta datorită faptului că ... Post-ul Prețul gazelor în Europa a coborât sub 500 de dolari per mia de metri cub apare prima dată în Unica.md.