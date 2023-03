CNAM încheie noi acorduri pentru acoperirea serviciilor medicale prestate refugiaților ucraineni

17:50

TVR MOLDOVA: Dnle profesor, Vă mulțumim că ne acordați acest interviu și mizăm foarte mult pe expertiza Dvs. Astăzi vom vorbi despre un tribunal penal internațional pentru crimele comise în Ucraina, iată deja de un an și ceva de către armata rusă. Aș vrea, pentru început să vorbim la nivelul tehnic cum are loc crearea unui tribunal internațional și cine trebuie să îl creeze? Profesor, Sergiu Mişcoiu: Procesul este unul relativ simplu, dar decizia de a-l crea este una importantă pentru că ea are...