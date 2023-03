Eurovision Moldova 2023: Unde poate fi urmărita finala și care e ordinea participanților // LIVE

20:00

Achraf Hakimi a fost pus oficial sub acuzare pentru viol; Ce interdicție a primit Achraf Hakimi (24 de ani) a fost pus oficial sub acuzare pentru viol, anunță RMC Sports. Decizia vine la câteva zile după ce justiția franceză a deschis o anchetă împotriva lui Achraf Hakimi, acuzat de o tânără în vârstă de 24 de ani că a violat-o în casa sa din Paris, pe 25 februarie. Justiția l-a pus sub acuzare pe Achraf Hakimi, care a primit și un ordin de restricție față de tânăra care îl acuză pe viol. Fotbal...