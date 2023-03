Geoană, despre Republica Moldova: „Dacă vor să vină alături de noi în Europa, trebuie să le fie mai puțin frică de Rusia”

19:40

Autoritățile își propun îndeplinirea condițiilor înaintate de Comisia Europeană până la sfârșitul acestui anÎndeplinirea până la sfârșitul acestui an a condițiilor înaintate de Comisia Europeană pentru începerea negocierilor de aderare este obiectivul principal al țării noastre, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. În cadrul conferinței de presă prilejuită de împlinirea unui an de la semnarea de prezentarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, oficialul s-a arătat încrezător că va fi atins obiectivul trasat de președinta Maia Sandu – aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar către anul 2030. Pe de altă parte deputatul din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Grigore Novac a menționat la Radio Moldova că în următorii 20 de ani Republica Moldova nu are șanse de aderare la UE.